Desestabilizó al equipo al realizar los movimientos, sus jugadores no se encuentran en un nivel óptimo, en especial un delantero de cantera como lo es Brayan Trejo, la defensa luce lenta y sin reacción, pero para el director técnico del Atlas, Beñat San José, no hay culpables en la derrota de su equipo a manos de León, un resultado al que considera cruel por la manera en que se presentó.

Los rojinegros perdieron ante los Esmeraldas en casa, ante su gente, que se fue molesta, abucheando e insultando, a pesar de que Atlas, según el técnico español, lo dio todo para poder ganar, solo que tuvo mala fortuna al intentar definir.

“Normal que salgan enfadados, es lo más normal del mundo (los aficionados). No hay culpables. Hemos hecho todo, hemos empezado muy bien, 11 contra 11 tuvimos ocasiones claras para ponernos adelante, luego con la roja ellos se defendieron bien, esa roja nos ha traído un punto muy negativo, a Fulgencio lo cambiamos y después, con dos defensores, sabíamos que ellos podían tener la opción de anotar un gol, porque tienen atacantes ‘top’, con mucha velocidad y desborde”, dijo Beñat San José, una vez finalizado el encuentro, en conferencia de prensa.

Y siguió: “nosotros teníamos que haber metido, tuvimos muchas ocasiones, un gol que nos anularon, remates a bocajarro, no estuvimos acertados, metimos todo el repertorio ofensivo, lo intentamos por todos lados, sorprendentemente no metimos gol, pero la idea era ir con todo el ataque posible, siempre hemos estado muy expuestos atrás y ellos consiguieron ese penal, un resultado muy cruel, porque tuvimos muchas opciones de gol y no entraron y así es muy difícil ganar y estamos muy fastidiados por el resultado”, dijo.

Atlas enfrentará a Tigres, América, Puebla y Monterrey en sus próximos cuatro partidos en el Clausura 2024, tres de las cuatro plantillas más poderosas de la Liga MX.

SV