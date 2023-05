En este Clausura 2023, los rojinegros ganaron solamente cuatro partidos, empataron nueve y perdieron cuatro, convirtiéndose así en el “rey de las igualadas”. Aun así y con estos números, alcanzaron su pase al Repechaje y están listos para pelear por el título del futbol mexicano.

Ante esto, el técnico benjamín Mora se mostró complacido con el sistema de competencia y aceptó que es de su agrado que haya repesca en la Liga MX.

“Sobre el sistema de competencia, lo único que tengo que decir es que hay que tomar la ventaja de lo que nos puede ofrecer. No sé por qué nos comparamos con otros países y no sé por qué nos comparamos con otras ligas y otros sistemas de competencia. Nosotros tenemos el que tenemos y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y si el número 13 o 12, tiene posibilidad de ser campeón, pues qué bueno, podemos poder aprovechar esa situación. Justo o injusto, no lo sé. Esos ya son percepciones de cada quien, individuales. Y a nosotros hoy en día, por un ejemplo, pues nos conviene estar en esta fase y lo vamos a aprovechar”, mencionó el técnico Mora.

Los Zorros derrotaron a equipos como Mazatlán, Puebla, Pachuca y Necaxa; empataron con Toluca, Querétaro, Santos, Pumas, América, Tijuana, Chivas, Juárez y San Luis; cayendo ante escuadras como Monterrey, Cruz Azul, Tigres y León.

Aun así, los Zorros están en el repechaje y la “vox populi” los coloca como el “Caballo Negro” de la Liguilla por el título del futbol mexicano.

“No me gusta realmente poner etiquetas a ningún rival, ni a nosotros mismos. Es muy simple, es mucho más simple que eso. Nosotros venimos en crecimiento, venimos en progreso. Poca gente creía que podíamos salir adelante con lo que veníamos teniendo como resultados. Al final del día no ganamos mucho, pero tampoco perdimos mucho. Solo fueron cuatro partidos contra equipos muy poderosos y los demás empatamos. Eso quiere decir que estuvimos en la media y estuvimos tocando buenos momentos y buenas situaciones a lo largo del torneo. Pero sin etiquetas vamos a pelear, vamos a ir como una verdadera final, hasta donde nos alcance”, apuntó Benji Mora.

IO