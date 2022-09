El estadounidense Blake Javion con sus 20 puntos y un buen accionar, como se está haciendo costumbre, llevó a los Astros de Jalisco a conseguir su primer triunfo en la serie de “playoffs” al derrotar a los Soles de Mexicali al son de 97-76, en juego disputado sobre la duela de la Arena Astros en el Parque Ávila Camacho.

El dominio de la quinteta jalisciense fue absoluto, en ninguno de los periodos fue superado por los Soles, que tuvieron más complicaciones a cada instante y veían cómo los Astros, con el apoyo de su afición que hizo una buena entrada, los superaban en cada jugada. Al final, la pizarra no mintió y la victoria fue clara y contundente y ahora queda todo listo para el segundo juego de la serie, el cual será este lunes a las 20:00 horas en la Arena Astros.

Otro que tuvo una gran tarde, además de Javion, fue Jorge Gutiérrez por parte de Astros, ya que logró 14 puntos, un rebote y dos asistencias, con un triple en su cuenta y una gran cantidad de carácter para llevar al equipo a un triunfo que le da esperanzas en este camino llamado postemporada.

“En los Playoffs no me deja tranquilo nada, porque es borrón y cuenta nueva, es verdad que ganamos un partido y lo ganamos fácil, pero al final podemos exigirnos mucho más y es verdad que hemos sido maduros y constantes, pero quiero llegar a un nivel mayor de energía y de momentos de no tanta imprecisión como lo hicimos hoy. No quiero pensar en Mexicali para el siguiente duelo, sino en nosotros y llegar a estar a ese nivel de exigencia que tenemos que estar para afrontar el nuevo partido”, dijo el coach de Astros, Sergio Valdeolmillos, al finalizar el primer duelo de la serie ante los Soles.

JL