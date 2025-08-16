Astros de Jalisco mantiene el invicto en casa tras imponerse a Dorados de Chihuahua

Astros de Jalisco se reencontró con el triunfo al imponerse 103-68 a los Dorados de Chihuahua en el primer juego de la serie.

La quinteta de comandada por Iván Déniz retomó la confianza tras la complicada derrota ante los Soles de Mexicali que terminó con la racha de diez juegos invictos, sin embargo, con la victoria de esta noche ante Chihuahua mantienen el buen paso en casa.

El regreso a la senda de la victoria estuvo comandado por Armani Chaney, quien consiguió 19 puntos, 1 rebote y 3 asistencias.

En el primer cuarto fue para los Astros de Jalisco 31-15. Previo al descanso, los tapatíos incrementaron las unidades en el score al obtener un 64-31, terminando el segundo parcial con 33 puntos de ventaja, sentenciando prácticamente el juego.

El tercer episodio fue para la quinteta fronteriza, siendo el único cuarto en donde lograron conseguir más puntos que los tapatíos, esto con al sobresaliente actuación de Elijah Clarance. Ya en el último parcial, Astros cerró de gran manera para colocar cifras definitivas con un aplastante score de 103-68.

Astros de Jalisco cerrará la serie este sábado en territorio tapatío a las 18:15 horas, juego en donde buscará mantener el invicto en casa.