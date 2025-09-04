Astros de Jalisco abre la serie ante Plateros de Fresnillo

Astros de Jalisco abrió con victoria de 100-76 la serie ante Plateros de Fresnillo; la quinteta tapatía mantiene el invicto en casa y alargó su racha a nueve juegos sin derrota en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2025 (LNBP).



Los dirigidos por el español Iván Déniz se quedaron con la victoria en casa con Chavaughn Lewis como su mejor hombre, después de conseguir 18 puntos, seis rebotes y 2 asistencias.



Jalisco inició con el pie derecho el primer cuarto de juego, después de colocarse 20-9 en el score, superando por 11 unidades a la visita con Lewis como mejor anotador. En el segundo parcial fue Plateros de Fresnillo, quienes reaccionaron en el juego y se fueron al descanso 42-33.





En el tercer cuarto, los Astros de Jalisco hicieron de nuevo de las suyas, con Diego Willis en gran momento, tras conseguir dos triples vitales para incrementar aún más la ventaja hasta 19 unidades para colocar el score 69-50.



Ya en el último parcial, los muchachos de Iván Déniz no bajaron la intensidad, con Armani Chaney encendido con dos triples desde la línea de Saturno, para colocar cifras definitivas en el electrónico con un 100-76 en el score.



El siguiente juego entre Astros de Jalisco y Plateros de Fresnillo se disputará el jueves 4 de septiembre a las 8:15 de la noche, en el inmueble de la Avenida Manuel Ávila Camacho.

