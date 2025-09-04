Este jueves 4 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respondió a la apelación presentada por 6 equipos de la Liga de Expansión MX, los cuales pedían el regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano.

En un comunicado, el TAS dijo que: "El 28 de agosto de 2025 se celebró una audiencia presencial en Ciudad de México. Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025/2026 y que la FMF informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada".

"La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026".

Pese a que estos 6 equipos buscan la restauración inmediata del ascenso y descenso, todavía no hay fecha para que así ocurra. El documento del TAS menciona que la suspensión terminará tras la el final de la temporada 2025-2026, con lo que se infiere que tendría que regresar para la temporada 2026-2027.

