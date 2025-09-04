Mundial 2026: ¿Quiénes podrán comprar boletos el 10 de octubre?

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 ya comenzó y con ella se acerca uno de los momentos más esperados por los aficionados: la venta de boletos. La FIFA ha confirmado que la primera fase oficial de compra iniciará el 10 de septiembre de 2025, con un sistema de solicitud y sorteo aleatorio para garantizar un reparto equitativo ante la alta demanda.

Sin embargo, habrá una fecha clave adicional: el 10 de octubre de 2025, cuando se habilitará una venta exclusiva para cuentahabientes de tarjetas VISA. Solo quienes cuenten con este medio de pago podrán adquirir entradas ese día, antes de que se abra otra fase general de venta en octubre y, posteriormente, una más tras el sorteo oficial de diciembre.

Los precios varían según la categoría de los asientos: la entrada más accesible ronda los mil 200 pesos (60 dólares), mientras que los boletos de mayor nivel pueden alcanzar cifras mucho más altas, incluso superiores a los 100 mil pesos.

Para participar en cualquier fase de venta es indispensable registrarse en fifa.com/tickets y crear un FIFA ID, requisito obligatorio que permitirá acceder a la plataforma oficial, recibir notificaciones sobre fechas y gestionar las entradas digitales.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

EE