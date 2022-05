Abrir nuevos horizontes y darles la oportunidad a las mujeres para demostrar su talento en el baloncesto profesional será una prioridad en Astros de Jalisco Femenil.

La quinteta jalisciense debuta el viernes 6 de mayo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil y buscan iniciar un cambio en la equidad de género, en esta su primera temporada.

"Es maravilloso. Creemos en esta nueva aventura y queremos hacer historia, empezar a abrir nuevos horizontes para las mujeres aquí en Astros. Nos han dado la oportunidad de ser iguales a los hombres y eso se agradece bastante", aseguró Alejandra Sánchez, jugadora con más de nueve años de experiencia en el baloncesto profesional.

"Nos han dado el mismo trato y cobertura que al equipo varonil. Vivimos donde mismo, tenemos las mismas comidas, los uniformes. No he visto ninguna diferencia en los tratos", agregó la jugadora de 40 años de edad.

A diferencia de lo que ocurre en equipos de otras disciplinas deportivas, Astros Femenil jugará sus partidos como local en el mismo horario que lo hace el equipo varonil. Entre semana jugarán por las noches, mientras que los sábados y domingos lo harán por las tardes.

"Cuando vi mi primer juego aquí (en la Arena Astros) me quedé sorprendida. Vi muchos niños y vi la pasión con la que se entregan. Espero que la gente responda de igual manera con nosotras, tenemos muy buen espectáculo", comentó Alejandra.

Equipo de guerreras

El entrenador de la escuadra tapatía, Jonathan Villegas, alabó la ardua labor de sus pupilas, reconociendo su trabajo dentro y fuera de la cancha.

"Son mujeres que no solo piensan en basquetbol, en su trabajo y en su familia, sino que piensan en miles de cosas. Son unas guerreras, son unas jugadoras que todo el día están activas y a veces eso la gente no lo ve y no lo piensa".

"Tenemos una lucha muy grande en esa equidad de género. La liga dura cuatro meses y a final de cuentas ellas tienen que hacer algo en los otros ocho meses para poder vivir", explicó.

Y es que son pocas las veces que han podido entrenar todas las jugadoras juntas. Algunas de ellas trabajan por las mañanas, hay quienes lo hacen por las tardes y otras están al pendiente de los horarios escolares de sus hijos.

"¿Qué pasaría si le damos las mismas facilidades a la mujer? Estoy 100% seguro que también van a tener afición y van a voltear a verlas. Vas a venir a divertirte en un partido. Se dice que el deporte femenil no vende igual que el varonil, y es obvio porque no hay las mismas condiciones", explicó el coach de Astros Femenil.

Villegas ha dirigido equipos varoniles, tiene experiencia en la Selección Nacional Femenil y espera aportar su experiencia en Astros Femenil para potenciar el talento de las jugadoras.

"No solo venimos a ganar torneos, también queremos hacer un cambio en la equidad de género. Que la gente les dé la oportunidad a las jugadoras, de venir, gritar y apasionarse en sus juegos. Astros va a dar el primer paso para esa equidad y creo que va a venir un cambio muy bonito", expresó el coach.

OF