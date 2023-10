José Altuve suele brillar bajo presión con los Astros. Tiene una capacidad asombrosa de conservar la calma en los momentos más tensos de octubre, incluso después de un altercado en que se vaciaron las bancas.

Altuve sacudió un jonrón de tres carreras en la novena entrada y Houston remontó para superar ayer 5-4 a los Rangers de Texas, para poner a los Astros a un triunfo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de alcanzar otra Serie Mundial.

“Él tiene un alto nivel de concentración, porque eso es lo que se requiere en un momento así. Es concentración, deseo y relajación al mismo tiempo”, dijo el mánager de Houston, Dusty Baker. “Y no todos pueden hacer esas tres cosas. Este tipo es uno de los más perversos que he visto. Y he visto a varios”.

El sexto compromiso está pautado para mañana por la noche.

“Hemos hecho esto muchas veces”, dijo Altuve. “Jamás nos rendimos antes del último out”.

