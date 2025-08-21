La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) rompió el silencio y aseguró este jueves 21 de agosto que "actuará con la mayor firmeza" para castigar a los responsables de la violenta pelea entre aficionados de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile la noche de ayer miércoles durante un partido de la Copa Sudamericana en Argentina.

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicó el organismo rector del futbol sudamericano en un comunicado.

La Conmebol no fue precisa en cuanto a los castigos que pueden sufrir Independiente y la U de Chile, pero su reglamento establece multas, pérdida de puntos, cierres de estadios, desclasificación e incluso exclusiones de futuros torneos.

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el futbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las medidas máximas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse", agregó.

Los incidentes en las gradas ocurrieron en el arranque del segundo tiempo, en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba empatado a un gol. Los chilenos ganaron la ida por 1-0.

Testigos afirman que las autoridades tardaron en actuar para frenar la batalla campal.

El propio presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó la logística del partido minutos después de los hechos, "desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a la afición visitante de provocar la pelea en las tribunas.

