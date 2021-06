Así fue la presentación del "Tuca" Ferretti como DT de Bravos de Juárez

Ricardo "Tuca" Ferretti afirmó este jueves que hará de la competencia interna la base del proyecto que tiene para el Juárez.

"No vamos a competir con nadie, sino con nosotros mismos, esto es lo importante. Cuanto mejor sea la competencia interna, mejor será nuestra posibilidad de competir contra cualquiera", explicó durante su presentación oficial.

Ferretti fue nombrado técnico del Juárez menos de un mes después de dejar de ser el estratega de los Tigres, a los que llevó en 11 años a convertirse en el equipo mexicano más ganador de la última década al conquistar cinco títulos de Liga.

Además de los campeonatos en el certamen local, el estratega de 67 años le dio a los felinos una Liga de Campeones de la Concacaf y subcampeonatos en el Mundial de Clubes pasado y en la Copa Libertadores 2015.

"Lo que pueden esperar de mí en Juárez es trabajo, dedicación, honestidad, cumplir y buscar el objetivo que me han planteado, esto es a lo que puedo comprometerme", añadió Ferretti.

En Juárez, Ferretti tendrá un equipo con unas condiciones económicas diferentes a las de Tigres, con una de las plantillas más valiosas de la Liga MX.

El equipo fronterizo fue el quinto equipo menos valioso en el pasado torneo, en el que finalizó como el tercer peor equipo en la clasificación.

Además de Ricardo Ferretti, Miguel Ángel Garza fue presentado como presidente ejecutivo de Juárez. Imago7 / J. Zamora

Los malos resultados deportivos llevaron al Juárez a finalizar en el antepenúltimo puesto de la tabla de cociente que lo obligó a pagar una multa de casi 2,5 millones de dólares.

"El proyecto es lo que me ilusiona, me convenció. Me llena de orgullo que se hayan fijado en mi persona. Vengo con mucho gusto y con la ilusión de, a través del trabajo y la honestidad, lograr estos resultados", explicó.

En Juárez, Ferretti continuará con su carrera de entrenador que no ha tenido una pausa desde su debut como estratega en septiembre de 1991.

El entrenador mencionó que aún no define las bajas que tendrá la plantilla del Juárez, en la que destacan los paraguayos Darío Lezcano y Gustavo Velázquez.

"(El equipo) está en una evaluación. Estamos tomando la información de toda la gente posible, haciendo un balance. Sabemos que lo últimos resultados no han sido importantes, pero no es todo malo y desde las cosas positivas que tenemos empezaremos a trabajar", finalizó.

AJ