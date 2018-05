Arturo Brizio niega acusaciones de racismo

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, afirma: "Adalid Maganda se fue por cuestiones profesionales, no por racismo, no lo insulté".

Brizio reconoció que las acusaciones del silbante lo tienen incómodo, pero que no intranquilo, "no voy a litigar en los medios, aunque sé que él fue a la Conapred y supongo que en algún momento me llamarán, pero que quede claro fue puramente deportiva la decisión".

Ha escuchado declaraciones que realizó Maganda, "y hay muchas incongruencias. Digamos, la junta de la que habla, que sí se hizo, fue el 20, el 21 murió mi madre y él me mandó un mensaje de pésame. ¿Quién hace eso después de supuestamente haberlo insultado? Él dice que nunca le di la mano, por favor, estuvo en mi casa de Cuernavaca, en mi terraza. No, señores, no es por ahí, a presidente de la Comisión de Arbitraje demás no fue el único".

