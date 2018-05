Arturo Brizio espera que VAR funcione la próxima temporada

Aunque se esperaba que en la Liguilla del Clausura del 2018 la Liga MX utilizara por primera vez en su historia el uso del videoarbitraje (VAR), esto no sucedió debido a la falta de tiempo y aprobación de parte de la FIFA. Tras haber concluido este torneo, Arturo Brizio Carter, ex árbitro y presidente de la Comisión de Arbitraje en México, reconoció que aún falta para poder utilizar esta herramienta en el balompié mexicano, aunque no sería descabellado pensar que esto llegara el próximo torneo.

Durante su intervención en el Congreso Internacional de Futbol organizado por los Leones Negros, el dirigente de los silbantes en México, mencionó que en los próximos días la FIFA y el International Board, organismo que regula el arbitraje en el mundo, visitarán el país para ver los avances en la capacitación de los árbitros mexicanos.

''Era imposible que estuviera listo, el videoarbitraje es una cosa muy seria, ya la FIFA e International Board se han dado cuenta de que no sólo es ver la tele. Esto implica una capacitación total y una reeducación de todos nosotros, del árbitro, jugador, espectador, periodista, porque le va a cambiar la cara al futbol. Ya está el equipo técnico y la posibilidad se puede dar en estos días. El 4 de junio va a estar el presidente del Board con nosotros, que hacemos lo que está a nuestro alcance para que nos den la certificación y poderlo echar a volar la próxima temporada, pero no sabemos en qué fechas''.

El otrora encargado de impartir justicia en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 agregó que, aunque hay muchos detalles por corregir, el arbitraje ha estado a la altura durante su gestión al frente del cuerpo de colegiados.

''Soy el menos indicado para decirlo, realmente ahí están las muestras, tenemos cuatro partidos de finales en mi gestión, dos entre los equipos del norte y los dos entre Toluca y Santos que fueron muy buenos arbitrajes. Fueron muy buenos arbitrajes, pero hay que trabajar muchísimo en el tema de la personalidad del árbitro, tenemos un gran compromiso en lo que hacemos, mucho autocrítica y mucho trabajo''.

