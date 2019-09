Arranca la actividad en la Nuevo Progreso

Los clarines y timbales volverán a resonar en el coso tapatío. La Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara está lista para una nueva temporada de novilladas, y en el primero de los festejos serán seis los aspirantes a matadores de toros los que harán el paseíllo hoy en punto de las 17:00 horas.

El coso de la colonia Monumental celebrará la primera tarde del certamen novilleril 2019 con un cartel conformado por dos jaliscienses, Paco Miramontes y Luis Octavio López, así como Juan Pedro Herrera, José Sainz, Christian Iván y Jorge Esparza, quienes lidiarán un lote de seis astados de las ganaderías de La Llave y Guanamé.

Sobre su primera aparición ante su público, Luis Octavio López se dijo ilusionado por estar en un festejo en el recinto en el que ha sido instruido como novillero, ya que forma parte de la Academia Taurina de Guadalajara.

“Me siento muy ilusionado por estar en una de las plazas más importantes de México, en donde echan el toro de mayor seriedad, donde la gente exige mucho, pero si te entregas por ellos te lo reconocen y se entregan a ti. Es una plaza en la que de niño iba a ver los toros y siempre me ilusionaba estar ahí. Son sentimientos encontrados, me siento feliz, aquí empecé desde cero, todos los días entreno aquí, hago lo que más me gusta y ahora que me toca presentarme me siento ilusionado porque los seis novilleros vamos a salir a arrear y a demostrar que queremos vivir de esto”.

El oriundo de Yahualica de González Gallo, Jalisco, aseguró que buscará salir en hombros para lograr entrar en la disputa del Trofeo Manuel Capetillo, el cual se entrega al mejor novillero de la temporada en la Nuevo Progreso.

“Mi objetivo es salir triunfador en esta novillada y poder meterme al cartel de triunfadores. Hay muchas circunstancias que pueden estar a nuestro favor o a nuestra contra, pero si no embisten los toros, hay que hacerlo nosotros. Vamos a salir con actitud de novillero, a tratar de agradar esta tarde”.