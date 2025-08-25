Los estragos de la lluvia hicieron su efecto sobre los Charros de Jalisco. Este lunes, en la reanudación del cuarto juego de la Serie de Zona, la novena local no pudo frenar los batazos de los Algodoneros de Unión Laguna y sucumbió por un resultado de 9-3, desaprovechando una posible barrida.

Tras la fuerte precipitación que cayó el pasado domingo sobre el estadio Panamericano, las acciones continuaron en la misma entrada y con la carrera que los visitantes consiguieron en el duelo suspendido. Luego de que el pitcher abridor Eduardo Vera trabajara un día anterior, Mckinley Moore fue el encargado de seguir con la labor sobre la lomita.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que fue recibido con dos cuadrangulares, uno de ellos con hombre a bordo, lo que le permitió a Laguna tomar una ventaja que fue imposible de alcanzar para Jalisco.

La respuesta local vino de manera agresiva con un jonrón de Kyle Garlick que, además, mandó a Dwight Smith Jr. a la caja registradora. Pero, dicha reacción de poco sirvió, puesto que en la parte alta de la sexta entrada Jonathan Villar consiguió un sencillo que le concedió a O’Grady volver a timbrar.

El relevo de los Charros no vivió su mejor tarde y el octavo rollo fue fatídico. Josh Green se presentó al montículo, pero como ha sido costumbre en esta temporada, sus lanzamientos carecieron de firmeza. A través de él, los Algodoneros encontraron la puerta para sumar un rally de cuatro carreras, destacándose un jonrón de Julián Escobedo que produjo dos anotaciones extras.

Para mantener viva la esperanza de lograr la voltereta, Carlos Mendivil pegó un sencillo que mandó a Mateo Gil a la caja registradora. Sin embargo, la ofensiva no pudo mantener la inercia anotadora y sus esfuerzos fueron insuficientes para consumar su pase a la siguiente instancia.

Este martes 26 de agosto, Charros y Algodoneros volverán a encontrarse en el diamante de juego zapopano para disputar el quinto juego a las 19:30 horas. Jalisco aún mantiene la superioridad en la serie por 3-1 y en caso de obtener la victoria, estará clasificándose a la Final de Zona.

SV