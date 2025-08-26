Mexicana de Aviación realizó su primer vuelo comercial con el Embraer E195-E2, matrícula XA-MXA, despegando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Tulum.

El E195-E2 tiene una capacidad para 132 pasajeros, destaca por su eficiencia en consumo de combustible, menores emisiones de carbono y un diseño de cabina que optimiza el confort de los usuarios.

Inicialmente conectará destinos del Sureste, incluyendo Tulum, Campeche y Chetumal. El general Leobardo Ávila Bojórquez, director General de Mexicana dijo que este primer vuelo comercial con el E195-E2 refleja la visión de incorporar tecnología de vanguardia al servicio de la aviación mexicana.

El nuevo avión es uno de los 20 que se integrarán a la aerolínea de manera paulatina: cinco este 2025, siete más en 2026 y los ocho faltantes en 2027, para lo cual ya se capacitan 56 pilotos y se prevé la integración de 84 sobrecargos.

“Nuestra flota inicia un proceso de transformación que nos permitirá ofrecer operaciones más eficientes y sostenibles, con estándares internacionales que fortalecen la competitividad del país en el sector aéreo”, detalló.

Ávila Bojórquez indicó que la aerolínea prevé contar con cuatro aeronaves de este tipo antes de finalizar el año, para la sustitución gradual de los Boeing 737-800 que regresan a la Fuerza Aérea Mexicana.

El pasajero Benito Ortega quien abordó la aeronave comentó que es bueno que Mexicana siga creciendo, “ya tenía planeado el viaje a Tulum, pero me enteré de la inauguración del 25 de agosto entonces estuvimos al pendiente… Ya son tres ocasiones que viajamos con Mexicana”.

Ángel también pasajero señaló que su primer vuelo con Mexicana y le entusiasma que se una aerolínea enfocada en los mexicanos.

“Estoy muy emocionado… Hay mucha amabilidad y un servicio increíble, en el servicio de atención a clientes fueron muy amables y es personalizado el servicio”, apuntó.

El Universal

Mejora rendimiento

Mexicana de Aviación vuela a 14 destinos del país generando economía y derrama a cada uno de los destinos.

La aerolínea registra 17% más pasajeros con respecto al 2024, con 14 rutas.

CT