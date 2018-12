"Aris" se siente golpeado por Cardozo

Luego de quedar sin actividad en el Mundial de Clubes, Edwin Hernández acusó a su técnico, José Saturnino Cardozo, de haberle robado la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes con Chivas, algo que siente se ganó cuando jugaba para Matías Almeyda.

Aunque el lateral izquierdo no apuntó al paraguayo como el principal artífice, sí fue el timonel quien por decisión técnica lo marginó a la banca.

“Sí, sí, la verdad que sí, me siento golpeado, porque siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado, sí me siento dolido, la vida continúa, hay que seguirse preparando, estas cosas te quedan de experiencia y esperemos seguir trascendiendo si no es en Chivas, en otro lado”.

El "Aris" se sintió despojado de un sueño, ya que nunca le avisaron que no jugaría y asegura estar dolido por haber visto la justa desde la banca.

“Yo creo que a lo mejor nunca se me habló a mí acerca del porqué de los cambios, yo digo que los puestos siempre se ganan en la cancha, y bueno, ya cada quien tendrá su declaración, yo estoy tranquilo conmigo por todo el esfuerzo que he tratado de hacer para estar siempre al cien, y de poder ayudar al equipo en cualquier momento, el futbol es hermoso, porque pasan muchas cosas, nada está escrito, hoy estás aquí, mañana estás en otro lado, pero con respecto a Chivas siempre voy a ser muy agradecido, con la directiva, con Matías (Almeyda) y con mis compañeros”, agregó.

El multicampeón mexicano de 32 años, asegura que apenas llegue a México hablará con su representante para definir su futuro.

“No tengo idea, he escuchado muchos rumores y todo eso, la verdad es que la directiva no se ha acercado conmigo, pero yo creo que todo esto ya lo veré más profundo ahora que regresemos a México, que me hable mi representante y veremos qué pasa”.

