A Cardozo le duele más eliminación que peor participación en la historia

Pese a que el Guadalajara quedó en los libros como el peor equipo en la historia representando a México en el Mundial de Clubes, a José Saturnino Cardozo dice haberle dolido más la derrota ante el Kashima, duelo que los alejó del sueño de enfrentar al Real Madrid.

Uno de los argumentos del timonel paraguayo es que ante el Espérance de Túnez no se perdió en el partido en el tiempo reglamentario, sino en los penales.

"Fallamos, fallamos con el dueño, con la directiva y fallamos con nuestra afición".

"Perdiendo un amistoso me siento mal, me quieres decir... la derrota que tuvimos ante Kashima me dolió mucho más porque hoy perdimos en penales, es mucha cuestión de suerte el tema de los penales, habíamos hablado de tener seguridad a definir en una zona y pegar ahí y lastimosamente fallamos, pero son cosas que suceden en el futbol, no hay culpabilidad hacia los jugadores y que no faltó a lo mejor definir un lugar para que podamos disparar el penal a esa zona, pero el partido me parece que fue ida y vuelta y en penales es cuestión de suerte", comentó el timonel al término del partido.

El timonel reiteró que se sienten molestos por el papel en el Mundial de Clubes, sobre todo ante su afición, pero también se siente en deuda con los dueños del equipo.

"Es una lástima lo que pasó porque se hizo un gran esfuerzo de parte de la directiva, de parte del dueño, nos brindó todo lo que nosotros habíamos pedido para este Mundial de Clubes y nosotros fallamos, fallamos con el dueño, con la directiva y fallamos con nuestra afición que se hicieron presente(...) Dolido y molesto, vuelvo a insistir con nuestra afición, no tenemos cara para mirar a nuestra gente, esto es futbol y tenemos que seguir trabajando, el único camino que encuentro para salir de la situación que estamos es trabajar todos juntos y tratar de que esto nos sirva de experiencia", agregó.

