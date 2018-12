Pulido renueva con Chivas, pero acusa plantel limitado

El Guadalajara contará con Alan Pulido dos años más, así lo confirmó el delantero tras culminar su participación en el Mundial de Clubes con las Chivas.Las intenciones de su partida al Monterrey han terminado y el ariete dice estar contento por mantenerse con los rojiblancos, con quienes quiere ganar más títulos.

"Ya tuve platicas con la directiva y me voy a quedar más, me voy a quedar en Chivas dos años más y la verdad que contento porque le he tomado un gran cariño a este club, realmente yo no me quería ir, sinceramente, y ahora que se revirtió todo esta situación estoy muy contento y ojalá pueda dar muchas alegrías y obviamente títulos, que a eso vine", confirmó el atacante.

Sobre el campeonato del América, Pulido ve como un factor importante que los de Coapa se siguen reforzando y mantienen jugadores clave, algo que en el Guadalajara no ha estado pasando últimamente, sobre todo por la partida de José Juan Vázquez y Rodolfo Pizarro, piezas claves en el título 12 del Rebaño.

"América se fue un título arriba, pero por ahí ellos tienen un plantel mucho más amplio que nosotros, ellos se han reforzado cada año y siguen llegando más jugadores y nosotros de repente por ahí se han ido jugadores que han sido muy importantes para el equipo, pero no queda mas que seguir trabajando, obviamente con la ilusión y el sueño de quedar otra vez campeón, para sumar otro título mas a nosotros en lo personal y para engrandecer mas a este club", sentenció.

RR