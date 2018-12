"Aris" Hernández sale de Chivas

Chivas hizo oficial a través de sus redes sociales la salida del defensa lateral izquierdo Edwin "Aris" Hernández.

El anuncio llega después del fracaso del Guadalajara en el Mundial de Clubes, donde cayó por 6-5 en penaltis hoy martes en el partido por el quinto lugar de la justa que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos.

Al final del partido Hernández, de 32 años, hizo pública su inconformidad por no haber alineado en el Mundial de Clubes, un derecho que el defensa siente haber adquirido por haber ganado la Final de la Liga de Campeones de Concacaf cuando Chivas era todavía dirigido por Matías Almeyda.

“Sí, sí, la verdad que sí, me siento golpeado, porque siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado, sí me siento dolido, la vida continúa, hay que seguirse preparando, estas cosas te quedan de experiencia y esperemos seguir trascendiendo si no es en Chivas, en otro lado”, dijo esta mañana (tiempo de México) el defensa.

El club no especificó cuál será el nuevo club de Hernández, que ha sido vinculado de manera extraoficial al Pachuca.

RR