''Aris'' Hernández no hace caso a números negativos de Chivas

Aunque reconoce que el equipo no atraviesa por su mejor momento en el torneo de Liga, el defensa del Guadalajara, Edwin "Aris" Hernández fue claro al defender el estilo de juego que llevó al Rebaño a ganar títulos nacionales e internacionales en los últimos meses. El lateral hidalguense señaló que prefiere ignorar las estadísticas que sitúan a Chivas como uno de los equipos con el rendimiento más pobre en los últimos dos certámenes, ya que para él, las críticas hacia el conjunto tapatío siempre van a existir.

"Gracias a ese estilo hemos llegado a siete finales y hemos ganado cinco campeonatos. Si nos vamos a dejar llevar por los partidos, entonces sí, Monterrey ganó muchos partidos y no fue campeón, Toluca llegó a finales ganando más partidos y no fue campeón. A Chivas se le va a criticar si gana, si no gana, si juega bien o si juega mal. Si ganamos dos partidos jugando feo de todas maneras se va a criticar. Es muy fácil hablar con la estadística, estar sentado y criticar (...) a mí las estadísticas me tienen podrido, hablamos con números, pero eso no nos va a dar los cinco campeonatos que sumamos. Estamos llevando un proceso, hay muchos jóvenes, ojalá vivan una época dorada".

Hernández reconoció que existe cierta frustración en el plantel rojiblanco por no poder ganar desde hace meses, aunque sabe que, en muchas de las ocasiones en las que no se lograron los tres puntos, Chivas tuvo un buen funcionamiento.

"Es molesto, frustrante, que no se pueda ganar y el equipo se entrega. La afición se lo merece, nos ha venido apoyando, les hemos sabido responder porque no hemos dejado de ganar títulos. Sí, la gente espera el ganar en la Liga, pero siempre se va a criticar de alguna u otra forma y es frustrante que después de un buen funcionamiento te saquen el juego en alguna jugada, pero analizando y hablando todos nos hemos dado cuenta que el equipo ha tenido un buen funcionamiento, van a caer los resultados porque es difícil mantener un resultado negativo".

El Guadalajara no gana en Liga desde el pasado 30 de marzo, cuando derrotó al Morelia en la fecha 13 del Clausura 2018.

OF