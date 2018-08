Chivas no tiene brújula y eso molesta a Cardozo

El partido que dio Chivas ante Alebrijes, el pasado miércoles correspondiente a la Copa MX, que empató 0-0, ha sido sin lugar a dudas el peor que ha dado el equipo desde que tomó las riendas José Saturnino Cardozo, quien está molesto por el accionar que tuvieron los suyos y no titubeó, lo expresó abiertamente.

"Perdimos muchos balones, eso me incomoda bastante. Cuando tuvimos la pelota y atacamos, el equipo se vio bien, pero si se pierden tantas pelotas, aguantamos muy poco arriba y por lo tanto se rompe el equipo después. Intentamos pero no supimos definir".

Pocas cosas le gustaron a Cardozo de su equipo, como el que las líneas no estuvieran tan separadas, con avances a la ofensiva sin claridad y con esfuerzos individuales desesperados, lo cual buscará remediar a la brevedad porque así no se puede aspirar a mucho en la Copa.

"Insinuamos muchas veces pero no concretamos. La coordinación de ataque fue muy malo. Tenemos que seguir trabajando ahí".

Lo mejor de este duelo, fue mantener el arco sin recibir anotación, lo cual es bueno para la defensa que en Liga y Copa, han tenido muchos titubeos. Es cierto que se presentaron algunos ante Alebrijes, pero no los concretó el rival.

"Lo rescatable es que no recibimos goles, se empató el juego pero no es lo que veníamos a buscar ni lo que habíamos trabajado. Nos perdimos en algunos pasajes del juego. Un poco molesto porque no hicimos lo que normalmente nos gusta hacer".

López y Macías, listos

Eduardo López es elegible para el duelo ante Santos, a jugarse el próximo domingo en la cancha rojiblanca, así como José Macías. Ambos superaron molestias musculares.