Arantxa Chávez y Jorge Martínez ganan Premio Estatal del Deporte

La clavadista tapatía Arantxa Chávez y el patinador de velocidad Jorge Luis Martínez se convirtieron en los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017. Así lo dio a conocer el director general del Code Jalisco, André Marx Miranda, quien a través de sus redes sociales expresó su reconocimiento a ambos atletas jaliscienses.

Chávez, quien entrena en la escuela jalisciense de clavados bajo las órdenes del profesor Iván Bautista, se adjudicó este galardón debido a sus notables resultados en el ámbito internacional. La clavadista tapatía se colgó tres medallas de oro en la pasada Universiada Mundial de Taipei 2017, siendo la deportista mexicana que más preseas aportó a la delegación azteca.

La joven clavadista logró subir a lo más alto del podio en las pruebas de trampolín de 3 metros individual, sincronizado y sincronizado mixto para convertirse en la saltarina jalisciense con mayores logros internacionales durante este año.

Por su parte, Jorge Luis Martínez, quien se convirtió en campeón mundial de patinaje de velocidad en el 2016, volvió a subir al podio en una justa mundial al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Patinaje Nanjing 2017 en la prueba de los 100 metros carriles, convirtiéndose en el único patinador mexicano que ha podido ganar dos medallas mundiales en esta disciplina.

Actualmente, Martínez es el poseedor del récord mundial de patinaje de velocidad en la prueba de los 100 metros carriles y en el 2018 representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Sorpresa para Martínez

Pese a estar consciente de que sus resultados lo han convertido en el mejor patinador mexicano de la actualidad, Jorge Luis Martínez se dijo gratamente sorprendido por haber logrado este galardón. Asimismo, el jalisciense agradeció a quienes han hecho posible que su trayectoria representando a Jalisco sea fructífera en cuanto a logros a nivel nacional e internacional.

"Estoy contento por la noticia que me han dado. Estamos en un estado de puros campeones, creo que aquí estamos los mejores de México porque Jalisco es el estado que más campeones concentra en todo el país. No me lo esperaba, pero es un gran honor para mí. Me sorprendió mucho, el año pasado fui campeón del mundo y no alcancé a ganarlo y ahora por fin pude ganar este premio".