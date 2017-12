Arantxa Chávez va por un 2018 lleno de triunfos

El objetivo es claro, las metas están planteadas y ahora sólo resta seguir trabajando. Esto es algo que la clavadista jalisciense Arantxa Chávez no puede sacar de su mente y que utiliza como motivación para seguir dando de qué hablar en una de las disciplinas en las que Jalisco y México se han convertido en potencia.

Tras haber vivido un 2017 lleno de logros, la multimedallista en la Universiada Mundial y actual ganadora del Premio Estatal del Deporte apunta alto al declarar que para 2018 espera mejorar los logros obtenidos en el año que está por concluir. Con la búsqueda del boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por delante, la saltarina jalisciense señaló que su meta es clasificar a esta justa y ganar la mayor cantidad de preseas posibles.

“Todo los premios que logré este año los tomo como una motivación para seguir adelante, me inspiran para poder ganar. Ahora pienso en lograr la clasificación en la prueba de trampolín de 3 metros para los Juegos Centroamericanos. En este 2017 me fue muy bien, pero en 2018 quiero que sea mejor, mi meta es mejorar mis resultados. Quiero una revancha personal, porque hace cuatro años no me fue como yo quería, quiero más medallas, esa es mi meta”.

Tras haber recibido el Premio Estatal del Deporte en noviembre pasado y el Reconocimiento al Mérito Deportivo de Guadalajara este mes, Chávez se dijo sorprendida por los buenos resultados que ha obtenido, pese a competir en la Entidad en la que compiten los atletas más destacados del país.

“Estoy contenta, feliz por cerrar el año con grandes resultados y también con muchos reconocimientos. Además de haber ganado el Premio Estatal, también gané el Reconocimiento al Mérito Deportivo, esto me llena de satisfacción, porque estoy en un Estado en el que hay muchos deportistas con grandiosos resultados”.

La ganadora de tres medallas de oro en la Universiada Mundial de Taipéi 2017 mencionó que todo el equipo de clavados que entrena en el Code Jalisco bajo las órdenes del profesor Iván Bautista ha comenzado con su preparación para afrontar un nuevo selectivo nacional de saltos rumbo al Grand Prix de clavados de Rostock, Alemania, de febrero próximo.

“Vamos a sacrificar vacaciones para la preparación rumbo a Barranquilla, nos dedicaremos de lleno a entrenar porque en enero comienza un selectivo para Grand Prix de Clavados, que serán competencias de preparación para llegar a abril, ahí será el filtro rumbo a Centroamericanos y también rumbo a la Copa del Mundo de clavados”.

Un oro en JCC

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, Arantxa Chávez se colgó la medalla de oro en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados al hacer dupla con la guanajuatense Dolores Hernández.

Competir con Paola y Melany, motivación extra

Con la reciente incorporación de la multimedallista olímpica Paola Espinosa a la escuela de clavados jalisciense, además de tener como compañera a la también jalisciense Melany Hernández, Arantxa agregó que contar con esta competencia en su mismo equipo es algo que le ha ayudado a crecer y que siempre le ha servido como motivación extra.

“Es una motivación extra, más competencia porque me ayudan a exigirme más, aprendo más de ellas y también me motiva estar a su lado. En el mismo equipo va a estar peleado, tenemos que armarnos muy bien, porque los boletos estarán muy peleados (SIC)”.