Apoyamos a Alan Pulido: Jair Pereira

Luego del accidente de tránsito que sufrió el domingo pasado el delantero del Guadalajara Alan Pulido, el propio jugador se disculpó con sus compañeros, habló con ellos y tuvo como retroalimentación el apoyo incondicional de sus compañeros, por lo menos así lo recalcó el capitán Jair Pereira, quien manifestó que debe tener más cuidado al ser figura pública, pero también fue enfático al señalar que a cualquier persona le puede suceder.

“Es una figura pública, él sabe que se equivoca en algunas cosas, lo reconoce y se le aplaude, es cuestión de él, pero yo siempre le voy a aplaudir a alguien que reconoce si la riega, el tema del accidente son cosas que te pueden pasar a cualquier hora, te puede pasar yendo al aeropuerto al ir por tu mamá que llega a visitarte, todos estamos expuestos a tener accidentes, ahora le toca a una figura pública como Alan, gracias a Dios está en buenas condiciones, no le pasó nada, pero hay que tener precaución, es una experiencia en donde nosotros tenemos que estar atentos a estas situaciones”, platicó Pereira.

Sin problemas por la lesión

Por otro lado, Jair Pereira dejó en claro que la lesión de pubitis que sufrió ya quedó en el olvido y que está listo para ser tomado en cuenta en la Liga si es que Matías Almeyda así lo requiere y jugar de nueva cuenta como titular ahora ante los Xolos de Tijuana este sábado.

“Me siento ya mejor físicamente, casi un mes fuera por al pubitis que tuve en este tiempo, pero ya estaba preparado para regresar, me sentí con buen ritmo, te pesa parar un mes, me preparé tres o cuatro días antes de este partido con Atlas, pero no me sentí tan en desventaja”, dijo el central rojiblanco.