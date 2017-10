En Chivas están preparados por si se va Almeyda

Ante la serie de rumores que se han desatado por el interés de varios equipos a nivel internacional de contar con los servicios del director técnico Matías Almeyda, tales como el Leicester City de la Liga Premier de Inglaterra, así como conjuntos de Argentina, o selecciones como la de Chile e incluso la mexicana, los jugadores de Chivas dicen estar preparados ante cualquier decisión que pueda tomar el entrenador, sin embargo apoyarían cualquiera que ésta sea, ya que más que un “jefe”, lo consideran un amigo dentro del vestuario.

“Nos tenemos que enfocar como jugadores a lo que se nos pone, siempre ha sido así, nosotros no tomamos ese tipo de decisiones, uno tiene que estar como jugador preparado para todo, me ha tocado como jugador tener dos o tres entrenadores en un torneo, a uno no le queda más que respaldar y adaptarse a las ideas de juego, ahora no lo queremos así, estamos a muerte con el entrenador”, dijo el capitán Jair Pereira este jueves en conferencia de prensa.

"Con Matías sacamos nuestra mejor versión como personas y futbolistas"

El hecho de tener en su palmarés como estratega rojiblanco un título de Liga, dos de Copa y una Súper Copa MX, así como dos finales más, hacen que cualquier equipo en el mundo se pueda interesar en Matías Almeyda, y esto no ccausa asombro en el interior del plantel, según expresó el propio Jair Pereira.

No me extrañaría, porque es un técnico que ha cambiado la forma de jugar, la identidad a esta institución, muchas veces no hemos podido concretar, la falta de contundencia no nos ha dejado tener mejores resultados, pero la forma de jugar de Guadalajara es intensa, vertical, yo puedo hablar de Matías como una de las personas que me ayudaron a disfrutar otra vez del futbol, la vida del futbolista es complicada, una lesión, el fastidio que puede provocar el mismo entorno, con Matías sacamos la mejor versión como personas y futbolistas. Él como persona es espectacular, te ayuda a ganar confianza y eso se ve reflejado en la cancha”, siguió el zaguero central rojiblanco.