Anuncian función de lucha libre a beneficio de afectados por sismos

Bajo el lema de ''La lucha continua por México'', este martes en el Code Jalisco anunciaron una función de lucha libre en beneficio de los damnificados por el sismo que sacudió al país el pasado 19 de septiembre.

Fue el clavadista y medallista olímpico Germán Sánchez quien encabezó esta presentación y aprovechó para puntualizar que la función se realizará el próximo 13 de octubre a las 19:00 horas en el domo del Polideportivo López Mateos, mismo que durante los Juegos Panamericanos de 2011 albergó las competencias de gimnasia.

''Queremos hacer algo por México a través de este hermoso deporte que es la lucha libre. Agradezco el apoyo de mis amigos como Makabre o de empresas como la AAA, que no dudó en apoyarnos. Yo toqué su puerta por un luchador y ellos nos facilitaron a 10. No me queda más que agradecerlo'', compartió el doble medallista olímpico.

En compañía de los luchadores profesionales Gronda y Makabre, el ''Duva'' también indicó que la entrada no tendrá costo alguno, sino que el público podrá acceder a la función a cambio de víveres que irán directamente en beneficio del Estado de Morelos.

Como un extra para el público, jugadores de Chivas y Atlas estarán presentes en el polideportivo para interactuar con los presentes mediante diversas actividades. Germán Sánchez aseguró que jugadores como José Juan ''Gallito'' Vázquez estarán presentes en el lugar.

En lo que respecta a la lucha, los amantes a este deporte podrán disfrutar de cuatro peleas de primer nivel entre luchadores de la talla de Gronda, Makabre o Chessman.

Para saber: la iniciativa surgió por idea de Germán Sánchez debido a que el triatleta Irving Pérez, quien es originario de Morelos pero compite por Jalisco, le comentó sobre las principales necesidades que tienen en aquella entidad que resultó afectada.

Dato: para esta función, la entrada al Polideportivo López Mateos estará limitada a tres mil 500 personas.