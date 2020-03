Antonio "Pollo" Briseño avala no tener vacaciones

Estar trabajando en casa por las medidas ante el Covid-19, lo han hecho en Chivas con total responsabilidad y a doble sesión, aseguró el central Antonio Briseño, quien avaló que en cuanto se reanude la Liga MX, si es necesario que los jugadores se queden sin vacaciones para acoplar los calendarios, de su parte no hay problema.

“Así como los doctores nos están ayudando muchísimo, nosotros como futbolistas no podemos decir ‘ay mis vacaciones', eso es pensar muy egoísta. Si necesito sacrificar vacaciones, se sacrifican, porque me he sacrificado 45 mil vacaciones por estar en selección y estoy acostumbrado a no tenerlas. Yo en lo personal, encantado de seguir jugando”.

No considera sea un sacrificio estar en casa, para él es lo contrario, lo disfruta porque recién fue papá por segunda ocasión y tiene tiempo de estar más tiempo con sus dos hijas y lleva sus trabajos al pie de la letra.

“No creo que se hace un sacrificio, porque muchos ahorita están haciendo trabajo extra o están sin cobrar para ayudar. Nosotros como futbolistas, que se nos pagan muy bien, tenemos todas las comodidades, no es sacrificar las actuaciones es posponer un descanso".

"Hay una cosa, hay jugadores que están saturados de partidos y necesitan descanso, evidentemente. Hay otros que no han tenido tanta actividad que pueden jugar ahí y al final creo que es de jugadores, que son tan competitivos que son ganadores, de selección, pues no les va a costar nada posponer sus vacaciones porque al final de cuentas el club te paga bien, la gente necesita el espectáculo, las televisoras necesitan transmitir partidos, se

necesita a todos cooperar".

Briseño está consciente de los tiempos que vivimos, por eso invita a toda la gente a resguardarse en sus casa como recomienda la autoridad especializada, para acabar con el Covid-19 lo antes posible y para el "Pollo", cuando está de por medio la salud, no es un sacrificio hacer esto.

“Ahora si, como lo he tomado toda mi vida, es la que nos tocó y hay que saber sortear la que te tocó. A veces pasa así, uno tiene que adaptarse, si no te adaptas, ahora si que como se dice, ‘te mueres', si no te adaptas te dañas. Sobre esta marcha tienes que ir aprendiendo y sacar lo mejor. Al final de cuentas, uno tiene que tomarlo de la mejor manera, ver por los intereses de uno, por los de la institución, seguir trabajando, va a haber muchas maneras de seguir trabajando esta cosa y si hay que verlo”.

Chivas organizó una conferencia de prensa virtual, innovando en México en este aspecto y siendo pionero, con resultados excelentes y la disposición del jugador, siempre estuvo de manifiesto incluso, ayudando a manejar la herramienta que se utilizó para esta práctica. Felicidades a Chivas por esta iniciativa.

