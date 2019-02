“Ante Chivas jugaremos como hinchas” promete Atlas

Atlas publicó en sus redes sciales un video en el que promete que sus futbolistas jugarán "como hinchas" ante Chivas el Clásico Tapatío que se llevará a cabo hoy sábado a las 21:00 horas.

"Este Clásico lo jugaremos como hinchas. No cederemos ningún centímetro de terreno. Cada balón, cada centro, cada barrida, cada momento lo disputaremos con el corazón, sin tregua alguna, porque esta camiseta no la porta cualquiera", promete una voz mientras aparecen en la pantalla jugadores del actual plantel de los Zorros, así como el ex jugador Rafa Márquez, símbolo del equipo, y actual director deportivo de la institución.

Atlas llega a la cita con su rival histórico como sexto lugar de la clasificación, mientras Chivas marcha apenas un escalón arriba, en quinta posición.

A pesar de la aparente paridad de fuerzas, Chivas es favorito en el papel, y es favorecido en los pronósticos de las casas de apuestas y del buscador Google.

El partido se llevará a cabo hoy sábado a las 21:00 horas en el estadio Akron, casa de los rojiblancos.

RR