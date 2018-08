Ana Guevara ilusiona como titular de Conade

El anuncio de que Ana Gabriel Guevara será la próxima directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha caído bien entre la comunidad deportiva de México, pues algunos de los atletas más destacados del país se ilusionan por la próxima gestión de la ex velocista.



Tal es el caso del clavadista y medallista olímpico Iván García, quien reconoció que siempre ha idolatrado a Guevara y ahora espera que con ella al frente de la Conade se vele más por las necesidades de los deportistas.



"Qué bueno que sea Ana Guevara, ella vivió en carne propia las necesidades que tiene un deportista, todo lo que se vive tanto dentro como fuera. Realmente la felicito y la admiro. Recuerdo hace años cuando todo México se paralizaba cuando iba a correr, a mí me tocó; yo estudiaba en el Code la secundaria y prendíamos la tele para verla. Es una persona que admiro mucho y siento que lo va hacer muy bien", compartió el "Pollo".



Otra atleta que se sumó a los halagos fue la triatleta Claudia Rivas, quien se mostró esperanzada debido a que Ana Gabriela Guevara ha vivido en carne propia lo que significa ser un atleta de alto rendimiento.



"A mí me parece bastante bien, ella es una atleta que estuvo representando al país en muchísimas ocasiones y sabe lo que se siente, ha estado en la piel de nosotros y creo que puede ser una gran representante, esperamos eso de ella. Es esperanzador, considero que puede tener grandes estrategias para lograr mejores resultados de los que ya tenemos", finalizó Rivas.





Fue el martes cuando el equipo de Andrés Manuel López Obrador anunció que Guevara será la sucesora de Alfredo Castillo como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

LS