Resultados del Sorteo Mayor 3985 de la Lotería Nacional del 2 de septiembre

Cada martes llega una nueva ocasión para probar fortuna en el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los juegos de azar más esperados por quienes disfrutan de la emoción de apostar. En esta oportunidad, la edición 3985 se llevó a cabo este 2 de septiembre de 2025, con un atractivo premio principal en disputa.

Este sorteo ha consolidado su prestigio entre los jugadores habituales gracias a la relevancia de sus premios y a su carácter conmemorativo, que lo distingue de otros juegos de la institución.

El premio mayor en juego este martes ascendió a 21 millones de pesos, repartidos en tres series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes adquieran un cachito. Con un poco de suerte, cualquier participante podría convertirse en uno de los grandes afortunados de este sorteo emblemático, que semana tras semana mantiene viva una tradición arraigada y la ilusión de miles de personas en todo el país.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 30 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Mayor se dieron a conocer este martes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados del Sorteo Mayor 3985

Se han dado a conocer los números ganadores del sorteo. El premio mayor de 21 millones de pesos corresponde al número 41118.

YC