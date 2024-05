El pasado domingo se disputó el partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre América y Chivas Femenil desde el Estadio Azteca , donde al minuto 20’ se suscitó una jugada muy polémica luego de que la americanista Nicolette Hernández contactara la pelota con la mano en plena área chica, misma que debió ser sancionada como penal a favor de las rojiblancas.

Sin embargo, luego de una extensa revisión en el VAR, la árbitra central Priscila Pérez decidió no marcarla por supuesta falta previa de la rojiblanca Adriana Iturbide sobre la defensora . Decisión que sorprendió a propios y extraños, ya que no había argumentos suficientes para no señalar el penalti.

Este lunes, a través de redes sociales, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol publicó un video donde se reconoce que la decisión tomada por Pérez fue errónea, ya que no existió dicha falta previa.

“La defensora número #20 del Club América toca el balón con su brazo que se encuentra en una posición antinatural (…) A su vez, la jugadora número #10 del Club Guadalajara lleva un brazo de referencia cerca del rostro de la defensora de América la cual no realiza un movimiento adicional, no considerando falta para esta acción en concreto.”

“Los árbitros de campo dejaron seguir el juego, el VAR revisa la acción en diferentes ángulos y velocidades encontrando evidencia objetiva y suficiente para invitar a la árbitra de campo a una revisión por un potencial penal por mano. Una vez en el monitor de campo, la árbitra desde nuestras consideraciones técnicas, equivocadamente, decide sancionar falta previa de la jugadora #10.”, expusieron en el contenido audiovisual.

Cabe destacar que, hasta antes de esa acción, las Chivas iban ganando 0-1 en su búsqueda de una remontada de tres goles de diferencia . Por lo que, el penal hubiera acercado a la misión rojiblanca, sin embargo, entre la desconcentración y el bajón anímico, fueron eliminadas por un global de 6-1.

Audios del #VARLigaMXFemenil | @AmericaFemenil vs @ChivasFemenil | Cuartos de Final Vuelta



Les compartimos, los audios de la jugada que Guadalajara pidió penal por mano a los 20 minutos de juego. La comisión de árbitros determinó que si debía ser sancionado penal en esta acción. pic.twitter.com/7juodoDCWR— Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 13, 2024

