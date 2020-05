América pelearía por competiciones europeas, asegura Ochoa

Consciente de que nunca ocurrirá, el portero mexicano Guillermo Ochoa aseguró que si el América jugara en la Liga de España pelearía por los puestos de competencias europeas, como la Liga de Campeones.

Luego de que el técnico español Paco Jémez manifestara que algunos clubes mexicanos tienen el nivel para estar en competiciones europeas, el portero azulcrema lo confirmó.

"Sin duda no sería fácil para el América porque conozco lo que es la Liga Española, hay clubes con mucha calidad, con historia y mucho potencial, pero América sin duda estaría peleando por ahí para entrar a Europa League o Champions", dijo.

En rueda de prensa virtual, el ex jugador de clubes como el francés Ajaccio, los españoles Málaga y Granada, y el belga Estándar Lieja, dijo que hay clubes muy poderosos en Europa que sin duda estarían arriba, pero las Águilas podrían competir con otros.

"Hay otros clubes que sin duda están escalones por delante, que todos sabemos lo que representan a nivel europeo y económico, pero sin duda el América encontraría la forma de pelear y estar ahí", aseveró Ochoa.

Resaltó que el cuadro capitalino es una institución con bases, fuerzas básicas y buena estructura, lo que ayudaría en ese objetivo, pero dejó en claro que pelear por esos lugares sólo lo pueden imaginar, "nunca va a suceder".

Por otra parte, de la exigencia y compromiso con los aficionados al militar en uno de los clubes más populares del país, comentó que es porque conocen de su trayectoria y él no se puede exigir menos, por eso siempre quiere más.

"Soy de casa y llevo la sangre americanista y hay que predicar con el ejemplo, quiero seguir manteniendo el listón en lo más alto y sé que puedo seguir dando mucho en América. Nunca me he relajado y no lo pienso hacer", concluyó.

AJ