América no espanta a nadie, dice Antonio Briseño de Chivas

El Clásico Nacional comenzó a tomar tintes importantes, ya que Antonio Briseño precisó que este América es de respeto, pero no le genera otro tipo de sentimiento porque ni siquiera le espanta y lo demostrarán el próximo domingo, por la noche.

“América no espanta a nadie porque gana. Para empezar yo no le tengo miedo a nada, a lo único que le puedo tener respeto es a la muerte, de ahí en más, tenerlo miedo a algo, ni a él ni al América ni al equipo que me digas. Al final son partidos de futbol, se juegan y se enfrentan".

"Ellos han ganado, pero sí, tenemos la capacidad de enfrentar este tipo de partidos, es un equipo que ha jugado bien, que ha conseguido sus resultados y al final las estadísticas quedan de lado, seremos 11 contra 11”.

El Guadalajara no salva la temporada si le gana al América, para nada, serán tres puntos en juego y lo que siempre se juega en un cotejo de esta índole, orgullo, pasión, defender la historia como sea y se buscará ganar, sin importar las formas para beneplácito de la afición.

“No salvamos el torneo ganándole al América, pero yo cumplo uno de los objetivos que tenemos como institución, que es ganarle al rival. Con esos tres puntos apuesto que gano mucho más, gano confianza, gano en que le quito tres puntos al equipo que no quiero que gane nunca y eso genera que esté más apretada la tabla”.

Estos duelos tienen muchos condimentos especiales, no se debe escatimar en esfuerzo, no se deja nada para después y conscientes están todos, que los minutos que les toque jugar, deben hacerlo con total entrega por la afición.

“A nadie le gustaría perder y a nosotros menos, eso hace que nos pongamos en 15 puntos y estemos peleando en los primeros cuatro lugares, por eso es muy importante para ambas escuadras”.

