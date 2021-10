Ángel Reyna, exjugador del América, le confesó al youtuber conocido Werevertumorro en su podcast "Muy fuera de lugar", lo complicado que fue el proceso en fuerzas básicas de las Águilas, ya que ganaba tan poco que no le alcanzaba ni para los pasajes.

"Mi primer salario fue como a los 14 años ahí en América, pero eran 890 pesos al mes, que nada más te sirve para los pasajes, o a veces ni eso. No todos cobran al mismo tiempo, no todos cobran; como que van unos sí y otros no. Sólo un 5% de los jugadores en México ganan como para vivir del futbol, el resto debe buscar por otros lados", declaró Reyna.

"El Pleititos" agregó que cuando pasó a la tercera división de los de Coapa, su sueldo aumentó a mil 600 pesos, algo que seguía quedándose corto para sus necesidades en ese momento.

Posteriormente, Reyna se consolidó por algunas temporadas en el primer equipo del América e incluso es el último campeón goleador mexicano que tienen las Águilas, ya que en el Clausura 2011 conquistó este galardón con 13 tantos.

Después vino un declive importante en su carrera, y llegó a Selección Nacional y se fue perdiendo poco a poco y desfilando por múltiples equipos como Rayados, Pachuca, Veracruz, Chivas, Celaya y Toluca.

JL