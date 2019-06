Amaury Vergara es la persona correcta: Antonio Rodríguez

Luego de que el dueño de Chivas Jorge Vergara diera conocer que su hijo tomaría la estafeta de presidente de la institución, el arquero Antonio Rodríguez señaló que el equipo estará en buena manos por la mentalidad ganadora que tiene Amaury Vergara.

"He tenido la bendición desde que he estado en fuerzas básicas de que no me falte nada. Estoy muy agradecido con ellos, con Jorge, a quien le mando un abrazo y Amaury desea el bien para esta institución, quiere tener mucho éxito".

Rodríguez destacó que Vergara es "un gran ser humano que nos ha inculcado a quienes nacimos en el club Guadalajara el valor de los seres humanos, la importancia que hay atrás de tocar un balón".

Puntualizó que si algo le llamó la atención para regresar a Chivas tras muchas ofertas que tuvo, fue la seriedad con la que se maneja Amaury así como el proyecto que le plantearon.

"Veo un proyecto muy serio, muy bien organizado, gente que desea el bien a esta institución y eso en gran parte me orilló a venir al Guadalajara. Este nombramiento de Amaury es una muy buena determinación y le deseamos el mejor de los éxitos, que venga el bien colectivo tanto para él como para todos".

El manejo de Amaury y Vergara es diferente, cada uno tiene su personalidad, pero sin lugar a dudas ambos aportan mucho a Chivas y en su momento, Jorge le puso ese picante al futbol que se había perdido.

Lo único que espera Rodríguez es que "vengan buenos resultados estos años bajo su gestión, que podamos tener muchos triunfos para bien de él, de nosotros, y de la institución".

