Almeyda aún le llora a Chivas

Todavía recuerda cómo llegó a Chivas, la presentación en el Estadio rojiblanco con todos los trofeos y que cumplió cada una de las promesas realizadas, lo cual le da alegría, pero el semblante de Matías Almeyda cambió radicalmente en segundos, al repasar la forma en la cual se fue de Chivas.

Cuando lo presentaron, todos querían estar a su lado; cuando se fue, solamente su cuerpo técnico lo acompañó en la conferencia que ofreció en la sala de prensa del inmueble, donde vivió alegrías, tristezas, entre otros sentimientos que al acordarse, le provocan un nudo en la garganta.

Almeyda todavía está de duelo. Parece que fue ayer aquel 12 de junio, día en el cual anunció de manera oficial su adiós, ya que todavía al hablar de Chivas le cuesta trabajo, no han sido fáciles los días que ha vivido sin su querido equipo, su amado plantel campeón y así lo reconoció, porque en sus momentos de soledad se ha quebrado, el sentimiento le gana.

“Bueno, obviamente uno es pasional, sentimental y me han conmovido muchas cosas para bien y para mal. Veo los partidos, pero me cuesta terminarlos. Los veo porque quiero que les vaya bien, que sigan el camino y estoy seguro que lo van a encontrar”.

Haberse ido del Guadalajara, no lo ha digerido 100 por ciento. Es como un divorcio injusto, porque él no quería, pero la otra parte estaba segura y no tuvo más que aceptar la determinación.

“Totalmente es difícil, porque primero y principal me quedé a vivir en Guadalajara, entonces estoy removiendo constantemente todo lo que hemos vivido y feliz, hemos tenido un paso alegre en lo personal y en lo humano. Haber criado a mis hijas acá es muy importante. Como todo proceso siempre hay cosas buenas, regulares, malas, pero me quedo con algo lindo de Chivas”.

Almeyda puntualizó que hoy en día, una familia rojiblanca le ha dado todo su apoyo y ha mitigado un poco todo el dolor que todavía trae a cuestas. Dice que la música la lleva por dentro.

“Agarra mucho, pero tengo mucho apoyo de mi familia, conocí a una familia como la Galindo que me apoya mucho, me ha permitido conocer gente del futbol, gente de fuera y me han hecho enamorar de este país, de esta cultura”.

No es el adiós definitivo, porque Almeyda considera que la historia deberá continuar en un futuro, por lo pronto se apega a su realidad, esa que le ha costado aceptar .

“Hemos sido parte de la historia, por suerte queda registrada, me da mucho placer. Estaré unos días más en México, los disfrutaré mucho también. Me quedo con el cariño de la gente, con quienes he coincidido cerca del futbol, la que me ha permitido conocer el futbol y me quedo con un país que no conocía, del que me enamoré. Sin duda algún día regresaré, una vez que termine mi trabajo, uno de los lugares para vivir es esta ciudad”.

Galindo se ha vuelto el hombre de confianza de Matías Almeyda. MEXSPORT/C. De Marchena

Benjamín Galindo confiesa que apostarán por talento mexicano para la MLS

El “Maestro”, Benjamín Galindo, agradeció las palabras de Matías Almeyda, al tiempo que lo calificó como un tipo extraordinario, acompañado de una gran familia y de quien estará lo más cerca que pueda, ya que es su auxiliar en el San José, de la MLS.

“Viene un proyecto muy fuerte con Matías, un proyecto en el cual debemos hacer una labor importante para dejar un legado. Son cuatro años de contrato, tenemos todo porque nos dan facilidades y la directiva es muy seria. Con dedicación, trabajo y humildad, podemos hacer algo. Estamos viendo la posibilidad de llevar a algunos jugadores mexicanos, pero Almeyda es el que manda, da el visto bueno y estamos viendo elementos para ver quiénes le puede servir”.

La exfigura del Guadalajara tiene un gran lazo con el “Pelado”, ya que su hijo, Benjamín Galindo Jr., es novio de la hija de Matías, lo que ha creado una gran relación personal y profesional, que ayudó para el el “Maestro” sea el nuevo auxiliar de Almeyda en el San José.