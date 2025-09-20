Chivas fue goleado 0-3 por Toluca en casa, en una noche para el olvido. El equipo de Gabriel Milito fue víctima de su fragilidad defensiva y, con un Alexis Vega encendido, terminó siendo exhibido ante su afición en una derrota dolorosa, en la que el plantel se retiró entre abucheos.

Vega convirtió los gritos y silbidos en su contra en motivación. El exjugador de Chivas se consolidó como la figura del encuentro al registrar dos asistencias y un gol.

El ambiente ya era tenso desde la previa, pues la afición de Chivas abucheó a Alexis Vega desde el calentamiento, durante la presentación en el sonido local y cada vez que tocó el balón. Desde los primeros minutos, Toluca se mostró peligroso y Raúl Rangel evitó al menos dos goles: primero un disparo de Nicolás Castro y después un remate de cabeza de Jesús Gallardo. Minutos más tarde, Chivas dejó escapar la oportunidad de ponerse en ventaja con un disparo de Efraín Álvarez que se fue por encima del arco.

Pese al buen arranque, el “Tala” Rangel se equivocó al intentar cortar un avance de Paulinho dentro del área. Cuando parecía que había despejado el peligro, dejó la pelota a merced del delantero, quien abrió el marcador. Poco después, Toluca amplió la ventaja con un remate de Jesús Gallardo tras un tiro de esquina de Vega, aprovechando la displicencia de la zaga rojiblanca para colocar el 0-2.

Guadalajara careció de ideas ofensivas y variantes. El equipo no tuvo reacción en la primera mitad y sus carencias defensivas quedaron expuestas. La situación empeoró cuando Fernando González fue expulsado tras una dura entrada sobre Vega, revisada en el VAR por el árbitro Marco Antonio Ortiz. Con un hombre menos, el ánimo de Chivas se vino abajo.

En su intento por descontar, el Rebaño se volcó al ataque y dejó espacios atrás, situación que Toluca no perdonó. Nicolás Castro filtró un pase para Vega, quien a toda velocidad quedó mano a mano con Rangel y definió con frialdad para sentenciar la goleada.

Chivas se marchó entre abucheos, en la que fue su peor exhibición desde el inicio del proyecto de Gabriel Milito: después de haber conseguido su primer partido sin recibir gol, terminó encajando tres anotaciones en una sola noche.

