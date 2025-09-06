Guadalajara, los nombres con los que se le conoce a la ciudad

Guadalajara no solo es la capital de Jalisco, también es una de las ciudades más representativas de México ante el mundo. Su historia, tradiciones y cultura han trascendido fronteras, al grado de convertirse en un referente obligado cuando se habla de lo mexicano. El tequila, el mariachi, la imagen de las dos torres de la Catedral y hasta sus equipos de futbol son símbolos que se asocian de inmediato con esta tierra. Sin embargo, hay un detalle curioso que forma parte de la identidad de la capital jalisciense: los apodos con los que se le conoce popularmente.

A lo largo de los años, Guadalajara ha acumulado distintos sobrenombres que reflejan su belleza, su cultura y hasta el cariño de sus habitantes. Estos nombres alternativos han surgido de tradiciones, leyendas y hasta canciones que con el tiempo se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Conocerlos es una manera de entender mejor cómo se percibe a esta ciudad, tanto por quienes la habitan como por quienes la visitan.

Uno de los más antiguos es "La Ciudad de las Rosas" . Este apodo comenzó a utilizarse a mediados del siglo XX, cuando las calles y avenidas principales se distinguían por la gran cantidad de rosas cultivadas en sus jardines públicos y privados. La imagen de la ciudad adornada con flores se convirtió en una característica tan visible que pronto fue adoptada como una forma de describirla.

Otro de los sobrenombres más famosos es "La Perla Tapatía" . Aunque su origen no está del todo claro, una versión popular asegura que durante el virreinato de la Nueva España, el rey Carlos IV entregó a Guadalajara una perla gigante como muestra de agradecimiento por los servicios prestados a la corona. Con el tiempo, esa historia fue ganando fuerza y hoy la ciudad es reconocida en todo el país con este apodo, que resalta tanto su riqueza cultural como su importancia en la historia mexicana.

También está "La Novia de Jalisco" , un mote que debe su fama a la música. La canción de Manuel Esperón, interpretada por Jorge Negrete, incluye el verso: "Tú tienes tu novia que es Guadalajara", y desde entonces se consolidó la idea de que la capital del Estado era, simbólicamente, la novia más querida y admirada de Jalisco.

Finalmente, existe un apodo más coloquial: "Guanatos" . Sobre este hay varias versiones. Una de las más aceptadas asegura que proviene de la unión entre las primeras sílabas de Guadalajara y la palabra "natos", en referencia a los nacidos en la ciudad.

Estos sobrenombres, más allá de la anécdota, muestran el cariño que despierta Guadalajara. Cada uno aporta una forma distinta de ver la ciudad, y juntos forman parte de su identidad colectiva, que sigue viva tanto en la memoria de sus habitantes como en la de todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: La alberca natural más grande del mundo que no está lejos de Guadalajara

OF