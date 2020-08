Alex Diego, preocupado por altibajos en Querétaro

El Querétaro pasó de vencer a las potencias del Cruz Azul y América, para luego meterse al Estadio Jalisco y perder en manos del Atlas.

Este cambio radical en los resultados, sobre todo por la comparativa del nivel en los planteles, no mermó el ánimo de los Gallos Blancos. Alex Diego, entrenador azulnegro, explicó que su equipo todavía tiene espacio para aumentar su calidad y cosechar victorias.

"El discurso no cambia, seguimos trabajando de la misma manera. El equipo sabe hacia dónde va y creemos en el trabajo. Sabemos que cada partido es una oportunidad para mejorar", dijo el mexicano en teleconferencia.

El joven timonel reconoció la rareza de los últimos tres partidos del Querétaro. En el primero, le quitó el invicto de siete meses al Cruz Azul; en el segundo, humilló a Miguel Herrera y a las Águilas, pero, en el tercero, pierde ante los rojinegros, quienes estrenaron técnico.

"Nos dijeron que contra La Máquina y América no teníamos oportunidad, ahora nos pasamos al otro lado: éramos protagonistas y perdemos. Eso no nos puede pasar. Sabemos lo que somos y no puede cambiar dependiendo de los rivales", aseguró Diego.

Sobre si caer frente a los Zorros fue positivo -en lo que cabe-, para bajar los humos en La Corregidora, el entrenador subrayó: "Nunca viene bien perder. La verdad es que Atlas nos jugó bien y nos cerró los espacios. Estamos dolidos porque en ese partido dejamos de hacer las cosas y, ahora, tenemos una gran oportunidad de reivindicar contra Santos".

Los Gallos reciben el domingo a los Guerreros, que viven una pequeña crisis de resultados.

OF