Alberto Coyote es oficialmente auxiliar de Cardozo

Estuvo en el equipo Sub-20 como técnico, logró salir campeón en la categoría aunque no estuvo en la coronación del equipo por estar en el mundial de clubes, apoyando al técnico del primer equipo José Saturnino Cardozo, pero desde este momento Alberto Coyote, es oficialmente auxiliar del pastor. En el torneo Apertura estuvo como asesor y ya dio el brinco definitivo.



Este paso se dio gracias a la visión que trae el encargado de futbol juvenil profesional, Marcelo Michel Leaño, quien dentro de una serie de modificaciones, pone a Coyote como auxiliar, para estar cerca del equipo y quizá el día que esté preparado, asuma la dirección técnica al ser un hombre institucional.



Coyote es nombrado con este movimiento, como técnico institucional, buscando que así como en las fuerzas básicas se produzcan jugadores jóvenes de calidad, también acá en la dirección técnica llevar una guía con gente identificada con la institución, para en un futuro sentarse en el banquillo.



De entrada, el conocimiento que tiene de los jugadores que tienen calidad, estarán más cerca de poder ver actividad de acuerdo a la visión de Coyote, pero también acompañado de que los jugadores jóvenes de básicas no bajen los brazos y continúen trabajando a tope en busca del sueño, portar los colores del equipo en la Copa MX o Liga MX.



Otros cambios

También en la Segunda División, Sub 20 y Sub 17, se hicieron movimientos. Giancarlo Salazar Mejía es ahora el técnico del equipo campeón Sub-20; Ricardo Cadena se suma como el pastor de la Segunda División. Rodolfo Jáuregui es el técnico de Chivas Sub 17.

LS