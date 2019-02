Alberto Castellanos, harto de actitudes negativas en Leones Negros

El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, está muy molesto por la apatía que han mostrado algunos jugadores, ya que les falta garra, pasión para defender los colores y fue muy claro: si alguien no está contento en el equipo, puede irse en el momento que lo decida porque la directiva no está dispuesta a aceptar falta de profesionalismo, sobre todo en la gente de experiencia.

El directivo de Leones habló con el técnico Jorge Dávalos, para precisarle que si algún jugador de experiencia no está de acuerdo en darlo todo, que lo saque, que se la juegue con los canteranos que por actitud de su parte no quedará.

“Necesitamos que quienes están, tengan la actitud para jugar los 90 minutos a tope, sin contemplaciones. Quizá no sean los de mejor cartel (los jóvenes), los que son las estrellas del equipo, pero son quienes tienen ganas de jugar y necesitamos eso ahora. Quien esté en cancha, sea quien merecenestar”.

La directiva ha tenido charlas con los experimentados del equipo, les han dejado las cosas claras y en el momento que lo decidan, si no darán el ancho, mejor es que se retiren de la institución, porque deben defenderla con orgullo, con gallardía.

"(Los jugadores) tienen de más con respecto a otros equipos de la categoría, pero si no quieren estar, con sus actuaciones me lo dirán".

“Ellos saben cuál es mi opinión al respecto. Se los he dicho. Hay molestia en la directiva, en el cuerpo técnico por cómo se está comportando el equipo, hay cambios en la alineación, algunos quieren mostrarse, otros se quedarán fuera. La intensidad sube. De eso se trata también. Es definitivo, ellos saben dónde están parados, la institución a la cual representan y si ellos no están dispuestos a aprovechar las condiciones que aquí se les dan, porque están mejor a comparación de otros equipos de la división”.

La dirigencia ha cumplido a carta cabal en todo lo que le prometieron al equipo, pero los jugadores están lejos de dar lo que se esperaba de ellos, por ejemplo, a estas alturas del torneo se tenía un pronóstico de tener 10 puntos y solamente se acumulan cuatro. No llegan si al 50 por ciento de la meta inicial y son penúltimo lugar del Ascenso MX.

“Les decía el domingo pasado, que no he incumplido en nada absolutamente. Les damos todo, tienen de más con respecto a otros equipos de la categoría, pero si no quieren estar, con sus actuaciones me lo dirán. Por supuesto que este equipo debe mejorar, cumplir el objetivo que nos pusimos en un inicio que es calificar y buscar el campeonato”.

RR