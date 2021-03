Alan Pulido y Henry Martín no se recuperaron

Malas noticias para el Tricolor y para Gerardo Martino, y es que además de la baja de Néstor Araujo, quien regresó al Celta de Vigo al no estar apto para jugar, tanto Henry Martín, como Alan Pulido tampoco están disponibles para ver acción ante Costa Rica este martes, dentro de la gira europea de la Selección Mexicana.

Por lo tanto, la línea de ataque que pretende utilizar Gerardo “Tata” Martino ante los ticos en Austria, sería con Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y la incursión de Rodolfo Pizarro, mientras que Orbelín Pineda iría a la banca.

“Habiendo terminado el entrenamiento es una hora no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas. Nosotros tenemos es un plan, en respecto a cada una de las giras, esta gira tenía un plan y el resultado del otro día no alterado ese plan, el equipo que salga jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales”, afirmó el técnico nacional.

LS