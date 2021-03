“Chicharito” aún cabe en el Tricolor; Vela no: “Tata” Martino

A pesar de que se había comentado que no volvería más a una convocatoria del Tricolor mientras Gerardo Martino esté al frente de la Selección, Javier Hernández no se ha cerrado las puertas a volver a portar la playera verde, según informó el propio “Tata” en conferencia de prensa.

Para que el jugador del Galaxy de Los Ángeles de la MLS vuelva a vestir los colores tricolores, debe tener regularidad en su club, volver a ser el goleador que solía ser y será entonces cuando regrese a una convocatoria, tal y como sucede con todos los jugadores seleccionables.

“Tanto Javier como el resto de los futbolistas son seleccionables, después hay un rendimiento y una lectura de la situación de cada uno de ellos y a partir de ahí nosotros hacemos nuestra convocatoria, no hay ningún jugador hoy por hoy que sea mexicano o que estén posibilidades de jugar con la camiseta de la Selección mexicana que por razones extra futbolísticas no tenga posibilidades de venir”, mencionó el “Tata” Martino.

El “Chicharito” es uno de los candidatos a reforzar a la Selección mexicana que logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como Carlos Vela, quien ha sido puesto como favorito para viajar a la justa veraniega, algo que no le agrada del todo al técnico Tricolor.

“Cuando uno está a disposición de selecciones está a disposición de todos las selecciones, no se puede estar en disposición de una Selección sí y de otra no, me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la Selección en la amplitud de la palabra”, mencionó.

LS