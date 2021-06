Alan Pulido sí estará en la Copa Oro: “Tata” Martino

La lesión sufrida hace unos días, en donde presentó una herida profunda en un pie, no será un impedimento para que el delantero mexicano del Kansas City de la MLS, Alan Pulido, pueda estar presente en la Copa Oro con el Tricolor, según explicó Gerardo Martino, timonel de equipo mayor nacional.

“En el caso de Pulido no hay ninguna posibilidad por el tipo de lesión, el corte que tiene, no hay posibilidad de que no esté en la competencia. Si no surgen otro tipo de inconvenientes, hoy por hoy Pulido es un jugador que va estar apto para la competencia”, dijo el técnico argentino.

Sobre la adaptación que ha tenido Rogelio Funes Mori, el “Tata” Martino explicó que va bien, despacio, pero incorporándose cada vez más a la idea de juego que tiene de cara a la Copa Oro.

“Rogelio sí empezó a trabajar desde el primer día de la concentración, incorporándose al grupo, incorporándose a una idea de juego. Así que despacio va compenetrándose en el día a día y lo está haciendo muy bien”, afirmó.

JM