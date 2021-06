Alan Pulido muestra la cortada que le dejó el pisotón de un rival

Alan Pulido mostró la cortada que sufrió en el juego entre su equipo el Sporting Kansas City y el LAFC.

El delantero mexicano enseñó la fotografía que subió a su cuenta de Instagram, en la que se ve la cortada que le provocó la "plancha" que le hizo el colombiano David Murillo, en el pie derecho, que provocó su salida del campo a los 75 minutos.

Pulido escribió: "Les muestro el golpe que recibí ayer en el juego contra el LAFC... Una pena que no siquiera marcaron falta por esa entrada, pero bueno, me quedo con dos cosas, el gran triunfo del equipo, y que gracias a Dios no pasó a mayores y estaré pronto de nuevo en las canchas".

Al término del juego que el Sporting ganó 2-1 con un tanto de Pulido (el sexto en lo que va de la campaña de la MLS), el técnico del equipo Peter Vermes, solo dijo en tono molesto: "No sabemos cómo está Alan, solo sabemos que requerirá sutura".

La intervención al atacante requirió diez puntos de sutura, y escribió al respecto: "Estaremos pronto más fuertes que nunca".

El equipo de la MLS aún no ha emitido un diagnóstico sobre cuánto tiempo quedará Alan Pulido fuera de las canchas, no se sabe si su convocatoria con la Selección Nacional Mexicana para la Copa Oro está en peligro.

AJ