Alan Pulido pide calma por mal arranque de Chivas

Para Alan Pulido, el resultado de la visita al estadio Corona es engañoso. Tres goles en contra, en Jornada Uno, no es para alarmarse. Pide calma.

"El equipo desde el principio tuvo el partido, pero las circunstancias terminan matándonos... duele esta derrota por un marcador abultado, pero los teníamos dominados en el primer tiempo", rescató el delantero.

También exhortó a no señalar individualidades. Pulido se escudó en lo colectivo, para estar en solidaridad con el guardameta Toño Rodríguez, quien erró con una pésima atajada en el primer tanto lagunero.

"Hay que rescatar algunas cosas, estamos muy bien, en el primer gol el equipo se cae, tenemos que platicar lo que no nos puede pasar, un error cualquiera lo comete", atizó uno de los elementos rojiblancos más criticados de la actualidad.

Finalmente, Pulido se dijo óptimo para los compromisos venideros para Chivas, tanto de la International Champions Cup, contra Atlético de Madrid, y de la Liga MX frente a los Tigres... puede jugar donde Tomás Boy le diga.

"Realmente puedo jugar las dos posiciones, las manejo, en la banda hay más sacrificio que en la punta, porque hay que defender, no lo he hecho mal, pero es el cuerpo técnico que decide. Hay que refrendar esa confianza, el equipo trata y ha luchado, lamentablemente el resultado no se dio, es un golpe anímico, pero debemos seguir trabajando".

