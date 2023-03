Llegar al altar y jurarse amor eterno es lo que toda pareja desea, sin embargo, no siempre es así, menos cuando hay una (o varias) supuestas infidelidades de parte de uno de ellos, algo que podría ser letal en un matrimonio.

Esto pudo haberle pasado a Alan Pulido e Ileana Salas, quien dio a conocer que había terminado con el flamante delantero, luego de que éste cumpliera 32 años, por supuestos “amoríos” del jugador.

"No tiene caso esconderlo cuando es evidente, muchos de ustedes me han mandado muchas pruebas de su comportamiento que lo hace obvio. Y creo que muchas mujeres sabían de la separación antes que yo misma (hay que tomar las cosas con humor)", expuso en su cuenta de redes sociales a varios de sus seguidores.

Pulido ¿narcisista y tóxico?

La Real Academia Española (RAE) define la palabra narcisista como: “Una persona que cuida en exceso de su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí misma”, esto mismo pudo haber vivido Ileana Salas, quien dio cuenta en una de sus reflexiones sobre el gran ego que tenía el futbolista, situación que también influyó en la ruptura.

“Porque son personas MUY simpáticas y MUY carismáticas pero siempre navegan tras su máscara, que la gente que los conoce por encimita, por un fin de semana o unos cuantos días o no los ve diariamente no se quitan su máscara con ellos, no ven la realidad de vivir con alguien con personalidad narcisista, siempre quieren sentirse admiradas pero te menos precias a ti, no tienen remordimiento ni empatía por los demás, usan a las personas a su beneficio y tratan siempre de manipular las situaciones cuando se les sale de control”, expuso Salas.

