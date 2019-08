Ahora es mi momento: Mariana Arceo

El último año no fue fácil para Mariana Arceo, pues al no contar con un entrenador especializado y un lugar ideal para practicar su deporte, la pentatleta tuvo que ingeniárselas para prepararse de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Uno de los momentos más complicados que vivió fue haber sido exiliada del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), pero ahora, ya con su medalla panamericana de oro en el pecho y su pase a Tokio 2020, Arceo afirma que este es el momento por el que tanto ha trabajado.

“La vida nos tiene a cada quien su tiempo, su momento, y pues ahora es mi momento, mi tiempo, lo voy a aprovechar al máximo, aprovechar todas las oportunidades que se van a abrir ahora.

“He vivido algo increíble, porque un mes antes de la competencia fue muy difícil, todos los días tuve los nervios por competir, con vómito por los mismos nervios, con entrenamientos muy pesados. Por eso es que al lograr la medalla panamericana tuve muchos sentimientos por todos los bloqueos que tuve. Fue un sueño, sigo sin creérmela, pero ahora estoy dentro de los Juegos Olímpicos”.

Después de este resultado en Lima 2019, Arceo podrá cumplir su objetivo de regresar al CNAR para entrenar con el profesor Sergio Escalante, situación que le hace pensar que todo su esfuerzo y dedicación por fin dieron frutos.

“Sé que valió la pena cada día de disciplina, de constancia, de superar todas las barreras que se pusieron en el camino. Hoy agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo y claro, también a las que estuvieron poniendo barreras, porque me hicieron ser más fuerte.

“A final de cuentas todo esto me hizo madurar bastante. Sí fueron momentos muy difíciles los que tuve, pero esas personas que me perjudicaron hoy ya no tienen importancia. Por primera vez voy a tener todas las oportunidades que hubiese querido tener anteriormente, ahora las voy a aprovechar 100%. Todas las carencias me hicieron valorar lo que estaba a mi alcance”.

Fue apenas el pasado 27 de julio cuando Arceo consiguió esta medalla histórica en territorio peruano, sin embargo la pentatleta no tiene tiempo para relajarse, ya que el próximo 4 de septiembre estará disputando el Campeonato Mundial de su especialidad, mismo que se realizará en Hungría.

En la cima

Ayer Mariana Arceo se consolidó en el primer lugar del ranking olímpico de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno.

Quiere su propia fundación

Luego de los buenos resultados que ha conseguido la delegación mexicana en Lima 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que habrá un fondo especial para apoyos a los deportistas que acudieron a los Juegos Panamericanos.

Ante esta situación, lejos de pensar en un beneficio propio, la pentatleta Mariana Arceo aseguró que espera recibir este apoyo económico para emplearlo en la creación de una fundación a beneficio de animales maltratados.

“Tarde o temprano tenía que retornarse algo de lo que hemos invertido en nuestras carreras deportivas. Estoy contenta, eso lo sabremos aprovechar al máximo y ayudar a lo que esté a nuestro alcance. En lo personal me gustaría hacer una fundación para animales maltratados y con ese dinero sería el comienzo de algo que puedo aportar.

“Gracias a este resultado que tuve la Conade ya me surtió de material de trabajo para todo el año, no creo tener necesidad, únicamente quiero aprovechar al máximo esos apoyos y demostrarle a México que podemos ayudar y aportar”, finalizó la medallista de oro en pentatlón moderno.

