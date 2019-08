Ahora es cuando: Atlas vs América

Si no es ahora, no se ve cómo, ni cuándo. Los rojinegros del Atlas están ante una inmejorable oportunidad de volver a la senda del triunfo, cuando reciban esta noche a las Águilas del América, equipo que llega diezmado, con ausencias destacadas y con un nivel de juego que no levanta, esto a pesar de que están situados en la parte alta de la tabla general con 15 puntos.

Con equipo completo, los rojinegros enfrentarán al América en la cancha del Estadio Jalisco a las 21:10 horas, en uno de los dos partidos que le dan el banderazo de salida a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2019.

Leandro Cufré no tiene jugadores lesionados, ni suspendidos, por lo que toda la plantilla está a su disposición.

Sin embargo, con el equipo de Miguel Herrera es todo lo contrario; Giovani dos Santos, Nicolás Benedetti, Henry Martin, Bruno Valdez, Nicolás Castillo y Andrés Ibargüen no podrán estar por lesión, Emanuel Aguilera por suspensión y Jérémy Ménez por baja del plantel, son las ausencias que tendrá el América esta noche, cuando visiten a los rojinegros, por lo que el “Piojo” tiene problemas para conformar a su equipo, sobre todo en defensa, ya que se quedó sin sus dos centrales titulares.

“Sabemos que América tiene un plantel vasto con 28 jugadores que todos tienen una gran calidad, por algo están ahí, entonces nosotros vamos a pensar que vamos a recibir a un equipo que tiene ganas de llevarse los tres puntos y estamos concentrados en ganar y llevarnos esos tres puntos”, dijo Jesús Isijara, jugador del Atlas, a quien no le importa si los de Coapa tienen o no ausencias.

Los Zorros llegan a este partido luego de tres compromisos sin conocer la victoria, tras perder frente a Cruz Azul y Pachuca y empatar con los Tigres, aún así tienen 10 unidades, lo que los mantiene con la vela encendida de poder reaccionar y colarse nuevamente entre los primeros ocho de la clasificación general.

Isijara pide buenos arbitrajes

En este Torneo Apertura 2019 los rojinegros han sido víctimas de arbitrajes polémicos, al menos eso creen en La Madriguera. A su consideración les han señalado penales inexistentes aún con la ayuda del VAR en duelos frente a Cruz Azul, Monarcas, Veracruz y Tigres, pero para su buena suerte sólo uno de esos cuatro terminó en gol por las buenas atajadas de Camilo Vargas; sin embargo, el volante Jesús Isijara sí le pidió a los silbantes que estén más atentos y sean más justos.

“La verdad es que nos han marcado penales que no eran, jugadas como esas hay muchas en cada partido. Yo lo dejo a ellos, que son los que pitan, los que marcan, pero quiero decirles que deben estar más atentos en ese aspecto”.

Alineaciones

Atlas

12. C. Vargas, 3. I. Govea, 2. M. Nervo, 5. A. Santamaría, 27. J. Angulo, 26. J. Isijara, 10. O. Martínez, 21. L. Reyes, 8. A. Andrade, 31. F. Barceló, 186. C. Trejo, DT. Leandro Cufré.

América

6. G. Ochoa, 22. P. Aguilar, 191. R. Juárez, 2. C. Vargas, 3. J. Sánchez, 30. R. Ibarra, 25. F. González, 5. G. Rodríguez, 17. S. Córdova, 9. R. Martínez, 192. J. López, DT. Miguel Herrera.